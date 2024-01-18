Россия выделит средства на поиск зарубежной недвижимости СССР
РФ направит средства на поиск и юридическое оформление зарубежной недвижимости, принадлежавшей СССР и Российской империи. Соответствующее распоряжение 18 января подписал президент Владимир Путин.
Средства получит предприятие по управлению собственностью за рубежом. Структура является частью Управления делами президента.
Еще одним распоряжением выделяется субсидия на содержание и эксплуатацию принадлежащей России зарубежной недвижимости.
Ранее Путин заявил, что Запад планировал развалить Россию после распада Советского Союза. Он напомнил о предложении американского политолога Збигнева Бжезинского разделить РФ на пять частей, отмечает «Радиоточка НСН».
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