Россия выделит средства на поиск зарубежной недвижимости СССР

РФ направит средства на поиск и юридическое оформление зарубежной недвижимости, принадлежавшей СССР и Российской империи. Соответствующее распоряжение 18 января подписал президент Владимир Путин.

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Средства получит предприятие по управлению собственностью за рубежом. Структура является частью Управления делами президента.

Еще одним распоряжением выделяется субсидия на содержание и эксплуатацию принадлежащей России зарубежной недвижимости.

Ранее Путин заявил, что Запад планировал развалить Россию после распада Советского Союза. Он напомнил о предложении американского политолога Збигнева Бжезинского разделить РФ на пять частей, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
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