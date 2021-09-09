Путин снял все ковид-ограничения на авиасообщение с Белоруссией

Президент России в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил о согласовании всех 28 программ в рамках Союзного государства.

Переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в Кремле завершились, они продлились более трех часов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

