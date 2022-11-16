Россия выделила Белоруссии кредит на 105 млрд рублей

Россия и Белоруссия подписали соглашение, согласно которому Москва выделит Минску кредит в размере 105 млрд российских людей, сообщает пресс-служба белорусского правительства.

Белоруссия и Россия подписали соглашение о единых правилах конкуренции

В сообщении говорится, что данные средства выделены Белоруссии «на импортозамещающие кооперационные проекты», которые будут реализовываться на территории республики.

«В настоящее время обеими сторонами уже подтверждена готовность к началу финансирования 12 проектов», - добавили в белорусском Совете министров.

Ранее глава Минфина Белоруссии Юрий Селивёрстов заявил, что Москва предоставила Минску отсрочку по выплате более $1 млрд в рамках обязательств по выданным кредитам, сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:КредитыИмпортозамещениеБелоруссияРоссия
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