Белоруссия и Россия подписали соглашение о единых правилах конкуренции
Белоруссия подписала с Россией межправсоглашение о единых правилах конкуренции, оно направлено на сближение антимонопольного законодательства двух стран. Об этом сообщило белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в своем Telegram-канале.
Отмечается, что межправительственное соглашение подписали руководители антимонопольных ведомств Белоруссии и России Алексей Богданов и Максим Шаскольский. Так, соглашение позволит создать «единые правила игры» на рынках Союзного государства, а для антимонопольных органов - совместно реагировать на антиконкурентные практики и вырабатывать единые подходы по их устранению.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия выделит около 2 миллиардов долларов на совместные проекты в области импортозамещения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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