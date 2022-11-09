Белоруссия и Россия подписали соглашение о единых правилах конкуренции

Отмечается, что межправительственное соглашение подписали руководители антимонопольных ведомств Белоруссии и России Алексей Богданов и Максим Шаскольский. Так, соглашение позволит создать «единые правила игры» на рынках Союзного государства, а для антимонопольных органов - совместно реагировать на антиконкурентные практики и вырабатывать единые подходы по их устранению.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия выделит около 2 миллиардов долларов на совместные проекты в области импортозамещения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

