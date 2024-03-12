Россия ввела санкции в отношении 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии
Власти России запретили въезд в страну 347 гражданам Латвии, Литвы и Эстонии. Как говорится в заявлении МИД РФ, в их числе министры, депутаты парламентов, общественные деятели, журналисты.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что решение было принято в ответ на «враждебную политику государств Прибалтики в отношении России».
«Активное лоббирование санкционных мер... вмешательство во внутренние дела РФ... гонения на русскоязычное население... снос памятников советским воинам-освободителям, переписывание истории, героизация нацизма... накачивание киевского режима вооружениями требуют ответных мер», - подчеркнули в МИД Рф.
Также в заявлении отмечается, что российский «стоп-лист» может быть расширен в любое время.
Ранее власти Латвии запретили импорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru