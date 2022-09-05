Россия ввела персональные санкции в отношении Шона Пенна и Бена Стиллера
Российские власти на постоянной основе запретили въезд в страну 25 гражданам США, сообщает пресс-служба МИД РФ.
В «чёрный» список вошли члены американского Конгресса, высокопоставленные чиновники, представители делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры, в том числе актёры и продюсеры Шон Пенн и Бен Стиллер.
«Враждебные действия американских властей, которые продолжают следовать русофобским курсом, разрушая двусторонние связи и нагнетая конфронтацию между Россией и США, будут и далее получать решительный отпор», - говорится в заявлении МИД РФ.
Ранее нескольких американских актёров отметили украинскими государственными наградами за выражение ими поддержки стране, в том числе Бена Стиллера, который посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским, пишут «Известия».
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