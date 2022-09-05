Россия ввела персональные санкции в отношении Шона Пенна и Бена Стиллера

В «чёрный» список вошли члены американского Конгресса, высокопоставленные чиновники, представители делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры, в том числе актёры и продюсеры Шон Пенн и Бен Стиллер.

«Враждебные действия американских властей, которые продолжают следовать русофобским курсом, разрушая двусторонние связи и нагнетая конфронтацию между Россией и США, будут и далее получать решительный отпор», - говорится в заявлении МИД РФ.

Ранее нескольких американских актёров отметили украинскими государственными наградами за выражение ими поддержки стране, в том числе Бена Стиллера, который посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским, пишут «Известия».