Россия ввела квоты на численность дипперсонала Румынии

В сообщении говорится, что решение было принято в качестве ответной меры «на ограничения, касающиеся посольства России в Бухаресте и генерального консульства России в Констанце».

«Временный поверенный в делах Румынии в РФ Константин Ионицэ был вызван в МИД РФ, ему вручена нота о введении квот на численность дипломатического персонала этой страны в России», - говорится в заявлении российского дипведомства.

Ранее российский посол в Румынии Валерий Кузьмин заявил, что решение румынских властей сократить численность посольства России в Бухаресте боле чем на 50 человек направлено на подрыв отношений двух стран, сообщает RT.

