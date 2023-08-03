Россия ввела квоты на численность дипперсонала Румынии

Российские власти ввели квоты на численность персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии в России, сообщает пресс-служба МИД РФ.

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В сообщении говорится, что решение было принято в качестве ответной меры «на ограничения, касающиеся посольства России в Бухаресте и генерального консульства России в Констанце».

«Временный поверенный в делах Румынии в РФ Константин Ионицэ был вызван в МИД РФ, ему вручена нота о введении квот на численность дипломатического персонала этой страны в России», - говорится в заявлении российского дипведомства.

Ранее российский посол в Румынии Валерий Кузьмин заявил, что решение румынских властей сократить численность посольства России в Бухаресте боле чем на 50 человек направлено на подрыв отношений двух стран, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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