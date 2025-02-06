Россия возобновит поставки электроэнергии в Абхазию

Россия с пятницы, 7 февраля, возобновит поставки электроэнергии в Абхазию в полном объеме для обеспечения потребностей населения республики, заявил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак на встрече с абхазским политическим деятелем Бадрой Гунбой, сообщил «Интерфакс».

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Заместитель министра подчеркнул, что народ Абхазии не должен страдать от дефицита электроэнергии.

«Мы очень надеемся, что все формальные процедуры, зависящие от действий руководства Абхазии, будут соблюдены», - отметил Грабчак.

По его словам, в Москве готовы обстоятельно обсудить все аспекты развития электроэнергетического комплекса Абхазии, в том числе, аспекты поставок электроэнергии.

Ранее Россия направила Абхазии финансовую поддержку на социально-экономическое развитие, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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