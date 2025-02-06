Россия возобновит поставки электроэнергии в Абхазию
Россия с пятницы, 7 февраля, возобновит поставки электроэнергии в Абхазию в полном объеме для обеспечения потребностей населения республики, заявил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак на встрече с абхазским политическим деятелем Бадрой Гунбой, сообщил «Интерфакс».
Заместитель министра подчеркнул, что народ Абхазии не должен страдать от дефицита электроэнергии.
«Мы очень надеемся, что все формальные процедуры, зависящие от действий руководства Абхазии, будут соблюдены», - отметил Грабчак.
По его словам, в Москве готовы обстоятельно обсудить все аспекты развития электроэнергетического комплекса Абхазии, в том числе, аспекты поставок электроэнергии.
Ранее Россия направила Абхазии финансовую поддержку на социально-экономическое развитие, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ атаковали Железногорск
- Маск: Минфин США в год тратит $100 млрд на выплаты неизвестным
- СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам
- Медсестра закрыла собой и спасла тяжелораненого бойца ВС РФ
- План «Ковёр» введен в волгоградском аэропорту Гумрак
- СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
- Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри
- Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали
- «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море
- СМИ: Комик Гудков поднял цену за корпоратив до 2,5 миллиона рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru