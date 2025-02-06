Россия возобновит поставки электроэнергии в Абхазию

Заместитель министра подчеркнул, что народ Абхазии не должен страдать от дефицита электроэнергии.

«Мы очень надеемся, что все формальные процедуры, зависящие от действий руководства Абхазии, будут соблюдены», - отметил Грабчак.

По его словам, в Москве готовы обстоятельно обсудить все аспекты развития электроэнергетического комплекса Абхазии, в том числе, аспекты поставок электроэнергии.

Ранее Россия направила Абхазии финансовую поддержку на социально-экономическое развитие, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



