Абхазия проведет переговоры с «Интер РАО» о поставках электроэнергии
Абхазия и российская энергокомпания «Интер РАО» проведут переговоры о продлении перетока электроэнергии. Об этом заявил и.о. министра энергетики и транспорта страны Джансух Нанба в ходе совещания оперштаба по обеспечению энергетической безопасности.
«Оставшаяся часть гуманитарного перетока недостаточна для обеспечения страны электроэнергией в феврале», — пояснил Нанба.
В свою очередь, и.о президента Валерий Бганба указал, что в начале февраля республика может остаться без электричества. Как отметил политик, страна потребляет 7,5 млн киловатт-часов в сутки, 6 из них Абхазия получает из России.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет осуществлять гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию до конца февраля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru