Абхазия проведет переговоры с «Интер РАО» о поставках электроэнергии

Абхазия и российская энергокомпания «Интер РАО» проведут переговоры о продлении перетока электроэнергии. Об этом заявил и.о. министра энергетики и транспорта страны Джансух Нанба в ходе совещания оперштаба по обеспечению энергетической безопасности.

«Оставшаяся часть гуманитарного перетока недостаточна для обеспечения страны электроэнергией в феврале», — пояснил Нанба.

В свою очередь, и.о президента Валерий Бганба указал, что в начале февраля республика может остаться без электричества. Как отметил политик, страна потребляет 7,5 млн киловатт-часов в сутки, 6 из них Абхазия получает из России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет осуществлять гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию до конца февраля.

