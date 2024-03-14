МИД России внес экс-посла Салливана и еще более 200 граждан США в стоп-лист

МИД РФ запретил въезд на территорию страны 227 американцам, в их числе бывший посол США в России Джон Салливан. Также в списке официальные лица, ученые и политологи. Полный список граждан США, вошедших в стоп-лист, опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

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МИД РФ считает этих лиц «причастными к разработке, реализации и оправданию русофобского курса нынешней администрации США».

Ведомство пояснило, что список составлен в качестве ответной меры «на постоянно расширяющиеся санкции, вводимые в массовом порядке американскими властями против граждан России за "поддержку Кремля и специальной военной операции"».

Власти России 12 марта запретили въезд в страну 347 гражданам Латвии, Литвы и Эстонии.

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ФОТО: РИА Новости
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