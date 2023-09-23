Россия внесет в Генассамблею ООН резолюцию по информационным технологиям

Россия внесет в первый комитет Генеральной ассамблеи ООН проект резолюции по теме информационно-коммуникационных технологий. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

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Постоянное представительство России при ООН организовало мероприятие «25 лет дискуссии по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий под эгидой ООН». Как отметил Вершинин, РФ представит «юбилейный» проект резолюции.

«Наш текст ... включает важные положения из ежегодных докладов рабочей группы, в частности в том, что касается борьбы с развитием потенциала ИКТ, используемого в военных целях, и борьбы с использованием вредоносных скрытых функций средств ИКТ», — указал замглавы МИД.

Вершинин подчеркнул, что документ опирается в основном на соответствующие резолюции Генассамблеи предыдущих лет.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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