Россия вернула Украине две ноты по Крыму

Россия вернула Украине две ноты по поводу Крыма, которые Киев ранее подал Москве. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.



Первая нота была связана с в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму. Во второй ноте Киев потребовал отчитаться о мерах, принимаемых Москвой в борьбе с коронавирусом в Донбассе и Крыму.



В начале года МИД России вернул Киеву без рассмотрения еще одну ноту. Тогда Киев возмутил визит президента РФ Владимира Путина в Крым.

Ранее НСН сообщала, что на сайте официального представительства президента Украины появилась петиция с призывом к главе государства Владимиру Зеленскому снять блокаду Крыма.









