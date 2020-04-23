Россия вернула Украине две ноты по Крыму

Россия вернула Украине две ноты по поводу Крыма, которые Киев ранее подал Москве. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Первая нота была связана с в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму. Во второй ноте Киев потребовал отчитаться о мерах, принимаемых Москвой в борьбе с коронавирусом в Донбассе и Крыму.

В начале года МИД России вернул Киеву без рассмотрения еще одну ноту. Тогда Киев возмутил визит президента РФ Владимира Путина в Крым.

Ранее НСН сообщала, что на сайте официального представительства президента Украины появилась петиция с призывом к главе государства Владимиру Зеленскому снять блокаду Крыма.




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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:МИД РФКрымМария Захарова
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