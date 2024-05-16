Россия в качестве ответной меры высылает военного атташе Британии из Москвы
Россия в ответ на недружественные действия Великобритании намерена выслать атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Адриана Когхилла, сообщили в МИД РФ.
Как уточнили в ведомстве, Когхилл объявлен персоной нон грата и должен в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации. Британский дипломат был проинформирован о подобной решении.
Также в МИД РФ сообщили, что за этим решением последуют и другие шаги в ответ на недружественные действия британской стороны.
8 мая министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что ведомство вышлет из страны российского военного атташе, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru