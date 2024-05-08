«Нашли повод»: Великобритания «отберет» недвижимость, принадлежащую России
Василий Корчмарь заявил НСН, что Великобритания имеет право разорвать все договоры аренды по консульствам и посольствам.
Великобритания имеет право официально разорвать все договоры аренды по консульствам и посольствам РФ в стране, заявил чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН. Он отметил, что российских представителей должны оповестить об этом минимум за три месяца.
МВД Великобритании объявило о высылке из страны военного атташе РФ, сообщает Reuters. Также сообщается о введении новых ограничений при получении дипломатических виз россиянами и снятии дипломатического статуса с ряда объектов недвижимости, принадлежащих РФ.
«Что касается недвижимости, это арендуемые здания – представительства, консульские отделы, посольства и так далее. Есть здания, которые арендуются на 49 лет, это обычно здания посольства. А остальные представительства могут находиться на обычной аренде, по договору в случае разрыва сообщается об этом за полгода или три месяца. Поэтому арендуемые все здания они могут отобрать, они имеют такое право. Дипломатический статус определяется соглашением в каждом индивидуальном случае. Он означает, что никто, включая местные власти, не может войти в здание или на территорию. Если статус снят, они имеют право туда войти», - объяснил он.
По его словам, подобные «выпады» Британии направлены на внутреннюю аудиторию, их цель – выставить Россию врагом и агрессором.
«Если аренда заканчивается, нужно собирать вещи и уходить. Но все это согласовывается по времени в договоре, просто так завтра, например, они это не могут сделать. Само заявление направлено на то, чтобы подогреть информационную войну против России. Мы уже знаем, что у англосаксов монополия на все средства массовой информации. Когда речь идет о высылке дипломатов и так далее, это серьезно и громко звучит. Надо было найти какой-то повод, чтобы опять показать Россию плохой страной, агрессором, накачать свою внутреннюю публику, чтобы показать, что они якобы борются с мировым злом. Мы принимаем ответные меры, идет такое противостояние, дипломатическая перестрелка», - заключил собеседник НСН.
Москва даст адекватный ответ на решение Лондона выслать российского военного атташе, сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «Радиоточка НСН».
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