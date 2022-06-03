Россия уведомила США о расторжении меморандума о взаимопонимании в сфере культуры

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия США лишили всякого смысла сохранение меморандума о взаимопонимании в сфере культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ, сообщает РИА Новости.

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По её словам, 1 июня российская сторона передала посольству США ноту о расторжении данного меморандума.

«В очередной раз обращаем внимание американской стороны, что на любой недружественный выпад Вашингтона последует неминуемый адекватный ответ», — добавила она.

Ранее инициатива МИД РФ о расторжении меморандума о взаимопонимании с США в области культуры, образования и СМИ была одобрена правительством России, сообщает RT.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
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