Россия прекратила действие меморандума с США в отношении «открытой суши»
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении применения меморандума о понимании между правительствами РФ и США в отношении «открытой суши». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что предложение о прекращении действия меморандума было выдвинуто министерством иностранных дел РФ и согласовано «с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти».
Меморандум о понимании между правительством РФ и правительством США в отношении «открытой суши» был подписан в 1992 году. Документ предусматривает уведомительный порядок для передвижения дипломатических сотрудников, официальных представителей правительства, представителей торговых организаций, журналистов по стране пребывания.
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