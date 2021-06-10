Россия прекратила действие меморандума с США в отношении «открытой суши»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении применения меморандума о понимании между правительствами РФ и США в отношении «открытой суши». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что предложение о прекращении действия меморандума было выдвинуто министерством иностранных дел РФ и согласовано «с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти».

Меморандум о понимании между правительством РФ и правительством США в отношении «открытой суши» был подписан в 1992 году. Документ предусматривает уведомительный порядок для передвижения дипломатических сотрудников, официальных представителей правительства, представителей торговых организаций, журналистов по стране пребывания.

