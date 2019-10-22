Россия, Украина и ЕК провели в Брюсселе консультации по транзиту газа

В Брюсселе состоялась встреча представителей России, Украины и Еврокомиссии. Она состоялась в рамках подготовки к трёхсторонним консультациям по газу, которые запланированы на 28 октября. Соответствующая информация была получена от российского Минэнэрго.

В пресс-релизе министерства сообщается, что замминистра энергетики России Анатолий Яновский провёл встречу старших должностных лиц трёхсторонних консультаций в формате Россия — Европейский союз — Украина. Делегаты по итогам встречи сообщили, про переговоры оказались продуктивными.

Ранее разблокировать возможность получать на границе Украины и России газ из Туркмении газ независимых российских добытчиков, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома» потребовал от российского монополиста исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН выразил уверенность, что «Газпром» на это не пойдет.

