Россия «уделала» немецкого «Леопарда» задолго до «Арматы»
Военный эксперт в эфире НСН рассказал, в чем преимущество российского Т-14 над немецким танком.
Издание Die Welt выпустило материал, в котором сравнило характеристики немецкого танка «Леопард-2» и российского Т-14 «Армата» с пушкой калибром 125 мм. Немецкие журналисты отметили, что по ряду характеристик российская машина значительно превосходит «Леопарда».
На самом деле немецкий танк по характеристикам обошел уже предшественник «Арматы» Т-90М, заявил НСН член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
«"Армата" – танк перспективный, естественно, он превосходит "Леопард-2" по всем параметрам: по командной управляемости, подвижности, защищенности, огневой мощи. Но я должен сказать, что и танки предыдущего поколения, например, Т-90М, тоже превосходят "Леопард-2". Как показала боевая практика, немецкий танк не такой уж выдающийся. У него много авансов в немецкой и западной прессе. Но, когда его использовали реально турецкие войска во время операции "Оливковая ветвь" – они понесли серьезные потери от обычных противотанковых средств, гранатометов, устаревших танковых ракетных комплексов советского производства типа "Фагот". Он проходит модернизации различные, но это радикально не улучшает характеристики этой машины. Нашим машинам "Леопард-2" однозначно уступает», - сказал он.
Военный эксперт также отметил, что совместный проект Германии и Франции по созданию танка на замену «Леопардов» и «Леклерков» продвигается со скрипом из-за споров сторон.
«Немецко-французская разработка – это все на бумаге. Возможно, некоторые отдельные части в металле уже есть, например, немцы сделали пушку 130 мм. Но французы-то 140 мм сделали, теперь между собой они "бодаются", чья пушка лучше для перспективного танка. Вообще, этот перспективный танк на дальний период отнесен – ближе к 2030 году», - заключил Мураховский.
Отметим, что в начале года издание «Военное обозрение» сообщало, что «Армата» давно могла стать музейным экспонатом, если бы не мощная пиар-кампания вокруг машины. В статье говорилось, что наладить массовое производство можно будет только при крупном заказе, однако пока он невозможен ввиду высокой стоимости танка. К настоящему моменту изготовлена только предсерийная партия из 20 танков.
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