Россия «уделала» немецкого «Леопарда» задолго до «Арматы»

На самом деле немецкий танк по характеристикам обошел уже предшественник «Арматы» Т-90М, заявил НСН член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«"Армата" – танк перспективный, естественно, он превосходит "Леопард-2" по всем параметрам: по командной управляемости, подвижности, защищенности, огневой мощи. Но я должен сказать, что и танки предыдущего поколения, например, Т-90М, тоже превосходят "Леопард-2". Как показала боевая практика, немецкий танк не такой уж выдающийся. У него много авансов в немецкой и западной прессе. Но, когда его использовали реально турецкие войска во время операции "Оливковая ветвь" – они понесли серьезные потери от обычных противотанковых средств, гранатометов, устаревших танковых ракетных комплексов советского производства типа "Фагот". Он проходит модернизации различные, но это радикально не улучшает характеристики этой машины. Нашим машинам "Леопард-2" однозначно уступает», - сказал он.

Военный эксперт также отметил, что совместный проект Германии и Франции по созданию танка на замену «Леопардов» и «Леклерков» продвигается со скрипом из-за споров сторон.