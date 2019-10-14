Россия участвует в переговорах между сирийским правительством и курдами

Сирийское правительство и возглавляемый курдами альянс «Сирийские демократические силы» (SDF) ведут переговоры с участием России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на члена курдской демократической прогрессивной партии Ахмеда Сулеймана.

По его словам, переговоры ведутся на российской авиабазе Хмеймим в Латакии. «Мы надеемся, что будет достигнуто соглашение, которое остановит войну и ее опасные и катастрофические последствия для граждан к востоку от Евфрата», - приводит слова Сулеймана агентство.

Военная операция Турции на севере Сирии началась 9 октября. Ее целью Турция называет борьбу с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), а также создание вдоль всей границы зоны безопасности.

Ранее сегодня стало известно, что правительство Сирии направило свою армию на север страны, где идут столкновения курдов с турецкими военными.

