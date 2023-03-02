Лавров обсудил с главами МИД Турции, Китая и Бразилии переход на нацвалюты

Отмечается, что дипломаты также обсудили использование новых логистических цепочек. По словам российского министра, такая мера позволит защитить их от «произвола Запада» и санкций и злоупотреблениями, которые допускают США и Евросоюз.

Ранее российский посол в Боливии Михаил Леденев сообщил, что страны начали производить рассчитываться в национальных валютах, что существенно облегчает работу отечественных компаний в условиях санкций.

