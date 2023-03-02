Лавров обсудил с главами МИД Турции, Китая и Бразилии переход на нацвалюты
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил в Индии с главами МИД Турции, Китая и Бразилии переход на расчеты в нацвалютах. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что дипломаты также обсудили использование новых логистических цепочек. По словам российского министра, такая мера позволит защитить их от «произвола Запада» и санкций и злоупотреблениями, которые допускают США и Евросоюз.
Ранее российский посол в Боливии Михаил Леденев сообщил, что страны начали производить рассчитываться в национальных валютах, что существенно облегчает работу отечественных компаний в условиях санкций.
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