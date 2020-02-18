Россия сохранит возможность для граждан Украины въезжать по внутренним паспортам
Россия сохранит действие внутренних паспортов Украины на своей территории и после 1 марта. Об этом сообщили в МВД РФ, передает ТАСС.
Согласно действующему законодательству внутренние паспорта украинских подданных могут быть использованы для въезда в Россию, пребывания и получения государственных услуг в сфере миграции, отмечает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что с 1 марта 2020 года Украина запретит своим гражданам уезжать в Россию по внутренним паспортам - люди не смогут пересечь границу, сообщает RT.
29 января начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что граждане Украины и Белоруссии, желающие стать россиянами, смогут пройти процедуру вступления в гражданство по упрощенной процедуре. В МВД уточнили, что граждане этих стран не будут проходить собеседование на знание русского языка.
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