Россия сделала Белоруссии «неожиданное предложение» по нефти. Об этом, как пишет БЕЛТА, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что во время телефонной беседы с российским коллегой стороны обсудили поставки сырья. По словам Лукашенко, говоря о потерях Белоруссии из-за налогового маневра в России, Путин предложил компенсировать их Минску, пишет RT.

«Если мы получали в прошлом году от пошлины 1 миллиард долларов, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины (она же все время снижается) получим 700 миллионов. Он сказал: мы 300 миллионов долларов компенсируем», — сообщил Лукашенко.

Кроме того, по словам белорусского лидера, Владимир Путин предложил подумать и по поставкам нефти в Белоруссию. Лукашенко отметил, что пытается оценить все плюсы и минусы этого «неожиданного предложения», пишет ФедералПресс.