Россия сделала Белоруссии «неожиданное предложение» по нефти
Россия сделала Белоруссии «неожиданное предложение» по нефти. Об этом, как пишет БЕЛТА, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что во время телефонной беседы с российским коллегой стороны обсудили поставки сырья. По словам Лукашенко, говоря о потерях Белоруссии из-за налогового маневра в России, Путин предложил компенсировать их Минску, пишет RT.
«Если мы получали в прошлом году от пошлины 1 миллиард долларов, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины (она же все время снижается) получим 700 миллионов. Он сказал: мы 300 миллионов долларов компенсируем», — сообщил Лукашенко.
Кроме того, по словам белорусского лидера, Владимир Путин предложил подумать и по поставкам нефти в Белоруссию. Лукашенко отметил, что пытается оценить все плюсы и минусы этого «неожиданного предложения», пишет ФедералПресс.
Ранее НСН писала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным сообщил, что хотел бы достигнуть договоренностей по дальнейшему сотрудничеству. По словам Лукашенко, ему «хотелось бы полной ясности» в этом вопросе.
Белорусский лидер отметил, что в 2019 году компания поставила и переработала в Белоруссии 50% нефти, которую государство покупало в России. В свою очередь Сечин также заявил, что настроен на плодотворную и конструктивную работу.
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