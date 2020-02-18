Лукашенко предрекли судьбу Каддафи

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко высказал мнение, что в случае сохранения независимости Белоруссии, страну ждёт война с Россией. В интервью «Вечерней Москве» белорусский политолог Дмитрий Болкунец предрек президенту Белоруссии Александру Лукашенко судьбу ливийского диктатора Муаммара Каддафи в случае, если белорусский лидер продолжит курс на сближение с Евросоюзом и США.

«Если Лукашенко пойдет на Запад, то его ждет судьба многих известных мировых лидеров, которые крутились, вертелись и закончили очень плохо. Например, как Каддафи. Дрейф на Запад обернется экономической катастрофой для белорусов. Запад не будет финансировать белорусскую экономику, как это делает Россия», — заявил эксперт.

Ранее в эфире НСН член совета по международным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в назвал заявление Пристайко бредом.

«Представители украинских элит всячески стремятся максимально содействовать отрыву Белоруссии от России, развалу Союзного государства России и Белоруссии и дезинтеграции в экономических и политических вопросах между странами. Но, безусловно, все вопросы относительно того, что Россия будет воевать с Белоруссией это бред. Никогда Россия воевать с Белоруссией не будет, даже, если наши отношения окончательно испортятся», - сказал Безпалько.

