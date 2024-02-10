Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве

По его словам, новость об этом не обнародовали публично из-за перенасыщенности информационного пространства украинской повесткой, поэтому акцентировать внимание на событии не стали.

Напомним, что в апреле 2023 года Киевский городской совет разорвал договор аренды земельного участка, на котором расположено здание посольства России, и призвал правительство Украины конфисковать здание. Россия обещала зеркальные меры.

Ранее сотрудника посольства Индии в России Сатендру Сивала задержали по подозрению в шпионаже в пользу Пакистана, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

