Посольство РФ заявило о подборе места для размещения военной базы в ЦАР

Россия и Центрально-Африканская республика (ЦАР) обсуждают место для будущей военной базы, пишет РБК со ссылкой на дипломатическую миссию РФ.

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В посольстве сообщили, что вопрос обсуждается министерствами обороны двух стран.

Сроки прибытия российского контингента в ЦАР пока не определены. Решений о его численности также еще нет.

В мае 2023 года посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза заявил о желании республики разместить на своей территории российскую военную базу. По его словам, в страну могли бы прибыть 5-10 тысяч военнослужащих, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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