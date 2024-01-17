Посольство РФ заявило о подборе места для размещения военной базы в ЦАР
Россия и Центрально-Африканская республика (ЦАР) обсуждают место для будущей военной базы, пишет РБК со ссылкой на дипломатическую миссию РФ.
В посольстве сообщили, что вопрос обсуждается министерствами обороны двух стран.
Сроки прибытия российского контингента в ЦАР пока не определены. Решений о его численности также еще нет.
В мае 2023 года посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза заявил о желании республики разместить на своей территории российскую военную базу. По его словам, в страну могли бы прибыть 5-10 тысяч военнослужащих, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru