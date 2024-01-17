Посольство РФ заявило о подборе места для размещения военной базы в ЦАР

В посольстве сообщили, что вопрос обсуждается министерствами обороны двух стран.

Сроки прибытия российского контингента в ЦАР пока не определены. Решений о его численности также еще нет.

В мае 2023 года посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза заявил о желании республики разместить на своей территории российскую военную базу. По его словам, в страну могли бы прибыть 5-10 тысяч военнослужащих, передает «Радиоточка НСН».

