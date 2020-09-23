Россия расширила «чёрный список» невъездных граждан ЕС

Россия расширила санкционный список, запрещающий въезд в страну некоторым гражданам Евросоюза. В МИД РФ заявили, что это решение было принято на паритетной основе из-за конфронтационной линии Брюсселя. Как подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в последнее время Евросоюз отметился рядом недружественных шагов в отношении нашей страны и российских граждан.

«Действия, как и прежде — в обход существующих международных норм. ЕС продолжает расширять свой санкционный инструментарий и применять его под надуманным, порой абсурдным предлогом», - подчеркнула Захарова.

По её словам, в ответ на эти действия ЕС Москва приняла решение о расширении ответного списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещён въезд на территорию России.

Россия расширит черный список для чиновников из стран Евросоюза

Между тем, 10 сентября стало известно, что Евросоюз продлил на полгода санкции против российских физических и юридических лиц из-за событий на Украине. Теперь они будут действовать до 15 марта 2021 года. Как говорится в заявлении Совета ЕС, оказавшиеся в черном списке граждане и организации подрывают «территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Впервые персональные санкции против россиян ввели в 2014 году из-за ситуации на Украине и присоединения Крыма, и с тех пор регулярно продлевают.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:ЕвросоюзРоссияСанкцииМария Захарова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры