Россия расширила «чёрный список» невъездных граждан ЕС
Россия расширила санкционный список, запрещающий въезд в страну некоторым гражданам Евросоюза. В МИД РФ заявили, что это решение было принято на паритетной основе из-за конфронтационной линии Брюсселя. Как подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в последнее время Евросоюз отметился рядом недружественных шагов в отношении нашей страны и российских граждан.
«Действия, как и прежде — в обход существующих международных норм. ЕС продолжает расширять свой санкционный инструментарий и применять его под надуманным, порой абсурдным предлогом», - подчеркнула Захарова.
По её словам, в ответ на эти действия ЕС Москва приняла решение о расширении ответного списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещён въезд на территорию России.
Между тем, 10 сентября стало известно, что Евросоюз продлил на полгода санкции против российских физических и юридических лиц из-за событий на Украине. Теперь они будут действовать до 15 марта 2021 года. Как говорится в заявлении Совета ЕС, оказавшиеся в черном списке граждане и организации подрывают «территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».
Впервые персональные санкции против россиян ввели в 2014 году из-за ситуации на Украине и присоединения Крыма, и с тех пор регулярно продлевают.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 431 / сут.
Умерли
19 799+150 / сут.
Выздоровели
924 тыс.+5 750 / сут.
- Болгария обвинила двух российских дипломатов в шпионаже
- Курс доллара впервые с апреля превысил 77 рублей
- Россия расширила «чёрный список» невъездных граждан ЕС
- Пашаев решил участвовать в выборах в Госдуму
- Захарова: Ни в России, ни в СССР «Новичок» не производился и не разрабатывался
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru