Россия расширила «чёрный список» невъездных граждан ЕС

Россия расширила санкционный список, запрещающий въезд в страну некоторым гражданам Евросоюза. В МИД РФ заявили, что это решение было принято на паритетной основе из-за конфронтационной линии Брюсселя. Как подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в последнее время Евросоюз отметился рядом недружественных шагов в отношении нашей страны и российских граждан.

«Действия, как и прежде — в обход существующих международных норм. ЕС продолжает расширять свой санкционный инструментарий и применять его под надуманным, порой абсурдным предлогом», - подчеркнула Захарова.

По её словам, в ответ на эти действия ЕС Москва приняла решение о расширении ответного списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещён въезд на территорию России.