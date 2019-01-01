Россия расширит черный список для чиновников из стран Евросоюза
Россия расширит список представителей стран и институтов Европейского союза, которым запрещён въезд на территорию нашей страны. Как отмечает RT, об этом заявили в российском Министерстве иностранных дел, отметив, что этот шаг представляет собой ответные меры.
По данным внешнеполитического ведомства, в последнее время ЕС принял ряд решений о применении ограничительных мер одностороннего характера в отношении граждан России. При этом решения были приняты на основании бездоказательных, а порой и абсурдных обвинений в адрес россиян, подчёркивает Москва 24.
Добавим, по состоянию на март текущего года в связи с ситуацией на Украине в черных списках ЕС находятся 177 человек и 44 организации. Их активы на территории Евросоюза заморожены, им также запрещен въезд на территорию стран-членов ЕС.
Между тем, ранее сегодня Владимир Зеленский на встрече с главами МИД Швеции и Польши выступил за продолжение санкций в отношении России до возвращения «оккупированных украинских территорий».
К слову, Европейский Союз не намерен вводить новые санкции против России за предоставление упрощенного гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). ЕС предпочитает искать решение путем диалога, заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек на встрече глав МИД ЕС.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов пояснил в эфире НСН, что решение России о гражданстве очень сложно оспорить с правовой точки зрения.
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