Лавров: Продвижение инфраструктуры НАТО в Азии – заявка на долгую конфронтацию
Англосаксонский мир с продвижением инфраструктуры Североатлантического альянса в Азии делает заявку на конфронтацию с государствами региона на долгие годы. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что не представляет, как азиатские цивилизации будут послушно выполнять замыслы Соединенных Штатов и других «англосаксонских коллег».
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что продажа американских вооружений Тайваню наносит ущерб отношениям Китая и США, а также подрывает стабильность в регионе. Представитель МИД подчеркнула, что Пекин «решительно выступает против», сообщает НСН.
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