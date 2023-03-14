Лавров: Продвижение инфраструктуры НАТО в Азии – заявка на долгую конфронтацию

Англосаксонский мир с продвижением инфраструктуры Североатлантического альянса в Азии делает заявку на конфронтацию с государствами региона на долгие годы. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого приводит РИА Новости.

Главы МИД стран НАТО проведут встречу в Брюсселе 4-5 апреля

Он отметил, что не представляет, как азиатские цивилизации будут послушно выполнять замыслы Соединенных Штатов и других «англосаксонских коллег».

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что продажа американских вооружений Тайваню наносит ущерб отношениям Китая и США, а также подрывает стабильность в регионе. Представитель МИД подчеркнула, что Пекин «решительно выступает против», сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОСергей Лавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры