Россия попытается поставить Приднестровью газ по альтернативным маршрутам

По ее словам, ситуацию с энергетическим кризисом можно исправить в любой момент.

«Украине достаточно дать транзит газа через свою территорию, а властям Молдавии - признать долг перед "Газпромом"», - добавила дипломат.

Ранее стало известно, что с начала года в Приднестровье на фоне энергокризиса погибли три человека, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

