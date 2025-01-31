Россия попытается поставить Приднестровью газ по альтернативным маршрутам

Москва предпримет все возможные усилия, чтобы поставить газ в Приднестровье по альтернативным маршрутам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Жители Приднестровья вышли на митинги, требуя от Молдавии пропустить газ

По ее словам, ситуацию с энергетическим кризисом можно исправить в любой момент.

«Украине достаточно дать транзит газа через свою территорию, а властям Молдавии - признать долг перед "Газпромом"», - добавила дипломат.

Ранее стало известно, что с начала года в Приднестровье на фоне энергокризиса погибли три человека, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ПоставкиРоссийский ГазПриднестровьеМария Захарова

Горячие новости

Все новости

партнеры