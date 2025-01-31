Россия попытается поставить Приднестровью газ по альтернативным маршрутам
31 января 202514:19
Москва предпримет все возможные усилия, чтобы поставить газ в Приднестровье по альтернативным маршрутам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
По ее словам, ситуацию с энергетическим кризисом можно исправить в любой момент.
«Украине достаточно дать транзит газа через свою территорию, а властям Молдавии - признать долг перед "Газпромом"», - добавила дипломат.
Ранее стало известно, что с начала года в Приднестровье на фоне энергокризиса погибли три человека, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru