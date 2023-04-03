Россия приостановит выплату взносов в ПА ОБСЕ
3 апреля 202317:47
Россия приостанавливает выплату взносов в ПА ОБСЕ за текущий год и перезачтет на этот год взнос, уплаченный в прошлом году, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит РИА Новости.
Причиной такого решения стало воспрепятствование работе своей делегации в ассамблее, отметил он.
«Мы не должны платить за то, в чем не участвовали. Если не дадут работать и в этом году, будем требовать, чтобы вернули ранее выплаченный взнос», - сказал Володин.
Ранее телеграм-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Россия может приостановить налоговые соглашения с недружественными странами.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru