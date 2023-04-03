Россия приостановит выплату взносов в ПА ОБСЕ

Губернатор Санкт-Петербурга навестил пострадавших при взрыве в кафе Гендиректор МАГАТЭ приедет в Россию в среду Встречи глав государств БРИКС в 2024 году пройдут в Казани В России могут ввести полный запрет на ввоз и продажу вейпов Михаил Галустян опроверг слухи о своём отъезде из России