Россия приостановит выплату взносов в ПА ОБСЕ

Россия приостанавливает выплату взносов в ПА ОБСЕ за текущий год и перезачтет на этот год взнос, уплаченный в прошлом году, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит РИА Новости.

Кабмин РФ приостановил соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по диппаспортам

Причиной такого решения стало воспрепятствование работе своей делегации в ассамблее, отметил он.

«Мы не должны платить за то, в чем не участвовали. Если не дадут работать и в этом году, будем требовать, чтобы вернули ранее выплаченный взнос», - сказал Володин.

Ранее телеграм-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Россия может приостановить налоговые соглашения с недружественными странами.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: echrblog.blogspot.com/
ТЕГИ:Вячеслав ВолодинПАСЕ

Горячие новости

Все новости

партнеры