Россия приостановит членство в Агентстве по ядерной энергии при ОЭСР с 11 мая

Членство России в Агентстве по ядерной энергии (АЯЭ) при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) будет приостановлено с 11 мая. Об этом сообщает ТАСС.

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Согласно релизу, решение о приостановке членство России в АЯЭ было принято 11 апреля руководящим органом ОЭСР.

11 мая 2022 года Российская Федерация перестанет быть членом Агентства по ядерной энергии. К членству в Агентстве Россия приступила в 2013 году.

Миссия АЯЭ состоит в «оказании помощи своим странам-членам в поддержании и дальнейшем развитии в рамках международного сотрудничества научных, технологических и правовых основ, необходимых для безопасного, экологически чистого и экономичного использования ядерной энергии в мирных целях».

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ФОТО: victorymuseum.ru
ТЕГИ:Ядерное Оружие
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