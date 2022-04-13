Россия приостановит членство в Агентстве по ядерной энергии при ОЭСР с 11 мая
Членство России в Агентстве по ядерной энергии (АЯЭ) при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) будет приостановлено с 11 мая. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно релизу, решение о приостановке членство России в АЯЭ было принято 11 апреля руководящим органом ОЭСР.
11 мая 2022 года Российская Федерация перестанет быть членом Агентства по ядерной энергии. К членству в Агентстве Россия приступила в 2013 году.
Миссия АЯЭ состоит в «оказании помощи своим странам-членам в поддержании и дальнейшем развитии в рамках международного сотрудничества научных, технологических и правовых основ, необходимых для безопасного, экологически чистого и экономичного использования ядерной энергии в мирных целях».
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