В Кремле выразили сожаление, что Армения и Азербайджан не соблюдают перемирие
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о несоблюдении Арменией и Азербайджаном московских договоренностей по Карабаху.
Представитель Кремля подчеркнул, что альтернативы мирному урегулированию у этой проблемы нет и Россия делает и будет делать всё возможное для вывода ситуации в Нагорном Карабахе в политико-дипломатическое русло.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что высоко ценит сотрудничество с Россией, и в Ереване чувствуют поддержку Москвы как стратегического союзника армянского народа. Вице-президент Турции Фуат Октай, в свою очередь, заявил, что у Москвы не получилось урегулировать кризис в Карабахе и что без Турции проблему решить нельзя.
Интенсивные бои в зоне многолетнего карабахского конфликта возобновились 27 сентября 2020 года. Сообщения о столкновениях на спорной территории продолжают поступать до сих пор, несмотря на объявленное перемирие. Ереван и Баку обвиняют друг друга в развязывании военных действий.
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