Россия пригрозила Японии последствиями за поставку Киеву ракет для Patriot

В декабре Белый дом сообщил, что Токио передаст Вашингтону ракеты для ЗРК Patriot, напоминает телеканал «360». Позже посол Японии в РФ Акира Муто встретился с замглавы МИД России Андреем Руденко, а в японском диппредставительстве заверили, что передаваемые США снаряды не будут использованы на Украине.

Как отметил Жесткий, в прошлом году японская администрация «добилась законодательного смягчения национальных правил экспорта продукции военного назначения» ради поставок производимых в стране ракет Соединенным Штатам. Российская сторона предупредила японских коллег, что «не сомневается насчет конечного выгодоприобретателя такого решения» – Киева.

Дипломат подчеркнул, что Москва будет оценивать подобное «содействие дальнейшей накачке ВСУ вооружениями» как соучастие Японии в преступных деяниях Украины.

