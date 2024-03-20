Россия пригрозила Японии последствиями за поставку Киеву ракет для Patriot
Россия по дипломатическим каналам предупредила Японию о последствиях в случае передачи США ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые в итоге могут попасть на Украину. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД РФ Сергей Жесткий в беседе с РИА Новости.
В декабре Белый дом сообщил, что Токио передаст Вашингтону ракеты для ЗРК Patriot, напоминает телеканал «360». Позже посол Японии в РФ Акира Муто встретился с замглавы МИД России Андреем Руденко, а в японском диппредставительстве заверили, что передаваемые США снаряды не будут использованы на Украине.
Как отметил Жесткий, в прошлом году японская администрация «добилась законодательного смягчения национальных правил экспорта продукции военного назначения» ради поставок производимых в стране ракет Соединенным Штатам. Российская сторона предупредила японских коллег, что «не сомневается насчет конечного выгодоприобретателя такого решения» – Киева.
Дипломат подчеркнул, что Москва будет оценивать подобное «содействие дальнейшей накачке ВСУ вооружениями» как соучастие Японии в преступных деяниях Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru