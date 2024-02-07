Премьер Японии назвал сложными отношения с Россией из-за Украины
7 февраля 202414:09
Премьер Японии Фумио Кисида назвал ситуацию на Украине причиной сложных отношений между Токио и Москвой, однако Япония продолжит усилия по разрешению территориального спора и подписанию мирного договора. Его слова передает Kyodo News.
«К сожалению, вопрос о северных территориях не решен и мирный договор не заключен», - отметил политик.
Он добавил, что одним из приоритетных направлений в японо-российских отношениях является «возобновление обменной деятельности».
Из-за военного конфликта на Украине Москва и Токио свернули программы, которые позволяли бывшим японским жителям островов ездить на Курилы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru