Премьер Японии назвал сложными отношения с Россией из-за Украины

Премьер Японии Фумио Кисида назвал ситуацию на Украине причиной сложных отношений между Токио и Москвой, однако Япония продолжит усилия по разрешению территориального спора и подписанию мирного договора. Его слова передает Kyodo News.

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«К сожалению, вопрос о северных территориях не решен и мирный договор не заключен», - отметил политик.

Он добавил, что одним из приоритетных направлений в японо-российских отношениях является «возобновление обменной деятельности».

Из-за военного конфликта на Украине Москва и Токио свернули программы, которые позволяли бывшим японским жителям островов ездить на Курилы.

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ФОТО: РИА Новости
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