Депутат пригрозил отозвать признание независимости Латвии, Эстонии и Украины

Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что российские власти могут отозвать признание независимости Латвии, Эстонии и Украины. Об этом сообщает Sputnik Латвия.

Ранее 8 июня депутат внес в ГД законопроект об отзыве независимости Литвы. По словам Федорова, закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» был нарушен в 1991 году. Он заявил, что Вильнюс, Клайпеда и Игналинская АЭС должны были в особом порядке выходить из состава Союза.

«Это мы только начали с Литвы. И понятно почему — Литва более опасна для Российской Федерации в плане ситуации, связанной с Калининградской областью и в противостоянии с НАТО и США. Поэтому сейчас важнее Литва, но это не означает, что на ней мы остановимся», — заявил депутат.

Депутат также не исключил, что Эстония, Латвия и Украина тоже могут попасть под действие законопроекта. Он предложил «отработать механизм на других территориях НАТО и не только НАТО», имея в виду Украину.

В ответ депутат сейма Литвы Матас Малдейкис в своих соцсетях предположил, что Вильнюс может потребовать у Москвы вернуть Смоленск.

