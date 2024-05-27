Путину доложили, что «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций

Ранее Кабулов сообщил, что делегация движения приглашена к участию в форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum», запланированного на май 2024 года. Он также добавил, что сотрудничество РФ с правительством талибов по антитеррору «ведется на регулярной основе».

В декабре 2023 года Казахстан исключил движение из списка запрещенных в стране организаций. Такое решение было принято в соответствии с практикой Совбеза ООН, передает RT.

