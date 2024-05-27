Путину доложили, что «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций

МИД и Минюст России доложили Путину, что Талибан (движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России) можно исключать из списка запрещенных организаций, заявил ТАСС специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

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Ранее Кабулов сообщил, что делегация движения приглашена к участию в форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum», запланированного на май 2024 года. Он также добавил, что сотрудничество РФ с правительством талибов по антитеррору «ведется на регулярной основе».

В декабре 2023 года Казахстан исключил движение из списка запрещенных в стране организаций. Такое решение было принято в соответствии с практикой Совбеза ООН, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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