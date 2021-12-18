Россия прекратила участие в Договоре по открытому небу

Россия официально выйдет из Договора по открытому небу уже в субботу, сообщает РИА Новости.

Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу

Москва приняла решение выйти из соглашения вслед за США. Союзники в Европе не дали РФ гарантий, что собранные при полетах над российской территорией данные не передадут американской стороне.

Договор по открытому небу, подписанный в 1992 году, начал действовать в 2002-м. Страны-участницы соглашения могут открыто собирать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. До выхода РФ и США участниками договора были 34 страны.

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:СШАДоговорРоссия
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