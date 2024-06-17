Россия прекращает участие в споре по делу о крушении самолета MH17
Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу о крушении лайнера Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.
В российском ведомстве указали, что Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО), который рассматривал спор, взял на себя «не свойственные ему функции уголовного суда или следственного органа». При этом Россия, «не признающая компетенцию Совета в данном деле», продолжила участие в разбирательстве.
Также Москве не предоставили возможность полноценно участвовать в техническом расследовании Совета по вопросам безопасности Нидерландов (СБН), а в Совместную следственную группу вошли государства «политически ангажированные против России».
Кроме того, в МИД РФ указали, что управляемый странами «коллективного Запада» и их сателлитами Совет ИКАО также отказался принять во внимание решение Международного Суда ООН по делу «Украина против России», в котором отклонялись требования о возложении на Россию ответственности за гибель рейса МН17.
«В таких условиях говорить о непредвзятом установлении фактов и тем более о справедливом решении невозможно. Совет ИКАО – неподходящее место для поиска правды. Частью затеянного в нем «спектакля» нам оставаться не имеет смысла», - заключили в МИД РФ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не принимает результаты расследования катастрофы малайзийского Boeing, так как российская сторона «не принимала никакого участия», сообщает Telegram-канал Радиоточка НСН».
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