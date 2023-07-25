Отмечается, что судья пыталась донести до коллег версию своего брата — автора книги об авиакатастрофе, в которой тот заявил, что MH17 не сбивала российская ракета, а самолет был сбит украинскими властями. Женщина назвала выводы прокуратуры Нидерландов, обвинившей РФ, «преднамеренным сокрытием», а ряд данных по делу о крушении — манипулированием и ложью.

Судью перестали допускать к ведению дел, Верховный суд Нидерландов счел ее действия подрывом доверия к авторитету судебной власти. В результате женщина ушла в отставку.

По данным Financieele Dagblad, покинула свой пост судья Шарлотта ван Рейнберк. Ранее она получила выговор от Верховного суда, так как писала судьям и судебным чиновникам, пытаясь повлиять на разбирательство.

В феврале прокуратура Нидерландов заявила, что следствие имеет доказательства причастности властей РФ к крушению MH17. В Кремле отмечали, что Россия не принимала участия в расследовании дела и не может принимать его результаты, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

