Россия прекращает соглашение о безопасности мореплавания с Украиной

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с Украиной об обеспечении безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

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Соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе было подписано между правительством России и кабинетом министров Украины в 2012 году.

Документ предусматривал совместные усилия по обеспечению безопасности судоходства в этих ключевых водах, которые связывают Азовское море с Черным, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: duma.gov.ru
ТЕГИ:УкраинаРоссияМихаил Мишустин

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