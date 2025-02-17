Россия прекращает соглашение о безопасности мореплавания с Украиной
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с Украиной об обеспечении безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе.
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе было подписано между правительством России и кабинетом министров Украины в 2012 году.
Документ предусматривал совместные усилия по обеспечению безопасности судоходства в этих ключевых водах, которые связывают Азовское море с Черным, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия прекращает соглашение о безопасности мореплавания с Украиной
- Экстренный саммит в Париже не принял решений по Украине
- Пресс-секретарь Большого театра Новикова покинула должность после 22 лет работы
- Российская делегация прибыла в Эр-Рияд для переговоров с США
- Канада расширила санкции против «Волга-Днепр»
- СМИ: Джонни Депп снова сыграет Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»
- Шольц назвал преждевременными дебаты о развертывании войск на Украине
- Захарова пояснила, что шутка Лаврова была адресована лидерам ЕС
- ВСУ атаковали пять населенных пунктов Запорожской области
- Кадыров заявил, что его имя является самым главным титулом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru