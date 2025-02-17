Россия прекращает соглашение о безопасности мореплавания с Украиной

Соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе было подписано между правительством России и кабинетом министров Украины в 2012 году.

Документ предусматривал совместные усилия по обеспечению безопасности судоходства в этих ключевых водах, которые связывают Азовское море с Черным, передает «Радиоточка НСН».

