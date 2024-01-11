Россия предупредила Эквадор о последствиях отправки российской техники в США
Посол России Владимир Спринчан в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что посольство РФ уведомило власти Эквадора о том, что отправка старой российской и украинской техники в США будет считаться недружественным шагом.
Он указал, что техника, которую «назвали металлоломом» нужна не американцам, а тем, кто умеет с ней обращаться. Таким образом «это будет вклад в конфликт на одной стороне».
«То есть, будет всё-таки нарушена позиция, заявленная государством - о нейтралитете и поиске возможностей посредничества между Россией и Украиной или для мирного решения дипломатическими методами этого вопроса», - заключил Спринчан.
Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что страна передаст США технику российского производства в обмен на новое оборудование, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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