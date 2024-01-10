Глава Эквадора ввел в стране режим вооруженного конфликта

В Эквадоре введен режим внутреннего вооруженного конфликта, сообщает издание El Universo со ссылкой на главу государства Даниэля Нобоа.

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«Из указа следует призыв определить более 20 организованных преступных группировок, как террористические организации», — сообщил президент.

Ранее в здание эквадорского телеканала TC Televisión ворвались неизвестные с оружием и во время прямого эфира взяли в заложники ведущих новостей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Эдуард Песов
ТЕГИ:Эквадор

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