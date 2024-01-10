Глава Эквадора ввел в стране режим вооруженного конфликта
10 января 202404:01
В Эквадоре введен режим внутреннего вооруженного конфликта, сообщает издание El Universo со ссылкой на главу государства Даниэля Нобоа.
«Из указа следует призыв определить более 20 организованных преступных группировок, как террористические организации», — сообщил президент.
Ранее в здание эквадорского телеканала TC Televisión ворвались неизвестные с оружием и во время прямого эфира взяли в заложники ведущих новостей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru