Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение между странами
Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение между странами. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
В заявлении ведомства говорится, что соответствующее предложение был озвучено в ходе российско-американских консультаций в экспертном формате, прошедших 27 февраля в Турции.
В министерстве указали, что на встрече была «особо подчёркнута востребованность практических результатов», направленных на создание условий для оздоровления отношений между РФ и США «в интересах народов наших стран».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, чьто первые контакты российской стороны с администрацией американского президента Дональда Трампа «вселяют определённые надежды», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru