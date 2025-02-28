Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение между странами

В заявлении ведомства говорится, что соответствующее предложение был озвучено в ходе российско-американских консультаций в экспертном формате, прошедших 27 февраля в Турции.

В министерстве указали, что на встрече была «особо подчёркнута востребованность практических результатов», направленных на создание условий для оздоровления отношений между РФ и США «в интересах народов наших стран».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, чьто первые контакты российской стороны с администрацией американского президента Дональда Трампа «вселяют определённые надежды», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

