Россия предложила США снять все ограничения в отношении дипмиссий

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд обсудили на встрече в Москве состояние и перспективы развития отношений между двумя странами, сообщает пресс-службы российского МИД.

В сообщении говорится, что в ходе беседы особое внимание было уделено вопросам функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга.

«С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации», - говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что Москва предложила Вашингтону снять все ограничения, которые на протяжении последних нескольких лет вводились с обеих сторон.

Ранее Рябков по итогам встречи с Нуланд заявил, что российская сторона не исключает дальнейшего обострения отношений с США, однако хотела бы этого избежать.

