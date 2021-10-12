В МИД РФ не исключили обострения отношений с США

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что для нормализации отношении между Россией и США необходимо приложить значительные дополнительные усилия, сообщает РИА Новости.

По его словам, в противном случае в Москве не исключают дальнейшего обострения, однако хотели бы этого избежать.

«Никакого прогресса нет. И есть потенциал для возможных дальнейших обострений, но, подчеркиваю, мы хотели бы этого избежать», - резюмировал Рябков по итогам встречи с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.

Ранее Нуланд заявила, что основной темой переговоров в Москве станут стабильные и предсказуемые российско-американские отношения, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:РоссияСШАМИД РФСергей Рябков
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