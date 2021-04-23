Россия предложила Германии и Франции обсудить перемирие на востоке Украины
Россия предлагает Германии и Франции обсудить вопросы перемирия на востоке Украины. Об этом заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
По его словам, конструктивный и открытый диалог может пройти в Донбассе при участии представителей властей Украины и представителей ДНР и ЛНР, сообщает РИА Новости.
Ранее состоялись очередные консультации по линии политических советников "нормандского формата", а также дипломатов из России, Франции, Германии и Украины, сообщает РЕН ТВ.
Ранее Владимир Путин заявил, что готов обсудить с Владимиром Зеленским отношения двух стран в Москве в любое удобное для коллеги время. Однако Путин сразу дал понять: для обсуждения проблем Донбасса украинский лидер должен встречаться в правую очередь с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом – «обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран». Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что Киев принципиально не намерен вступать в переговоры с руководством народных республик Донбасса, сообщает "Свободная пресса".
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