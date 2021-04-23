Россия предложила Германии и Франции обсудить перемирие на востоке Украины

Россия предлагает Германии и Франции обсудить вопросы перемирия на востоке Украины. Об этом заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

По его словам, конструктивный и открытый диалог может пройти в Донбассе при участии представителей властей Украины и представителей ДНР и ЛНР, сообщает РИА Новости.

Ранее состоялись очередные консультации по линии политических советников "нормандского формата", а также дипломатов из России, Франции, Германии и Украины, сообщает РЕН ТВ.