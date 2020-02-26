Россия потребовала запустить арбитраж ООН из-за невыдачи американских виз
Представители России потребовали решить вопрос с невыдачей американских виз иностранным дипломатам в арбитраже между США и ООН. С такой инициативой они выступили на заседании комитета Генассамблеи по сношениям со страной пребывания, сообщает «Интерфакс».
По словам источника агентства в дипломатических кругах, требование России поддержали делегации из Китая, Ирана, Белоруссии, Сирии, Кубы, Никарагуа, Малайзии. Представитель США комментировать требования не стал.
Требование передадут генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, который и будет решать вопрос с запуском арбитража.
Российские дипломаты, которые должны работать в ООН в Нью-Йорке, несколько раз жаловались на невыдачу американских виз. Из-за этого, например, на 10 дней было отложено заседание комиссии ООН по разоружению: глава российской делегации Константин Воронцов просто не смог на него приехать.
Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН заявил, что подобные действия США – грубейшее нарушение международного права, на которые должен реагировать генсек ООН. Однако Комитет по сношениям при попытке привлечь внимание к проблеме не столь эффективен, сколь протесты на двусторонней основе, объяснил он.
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