Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах геноцида советского народа

«Россия никогда не предаст память о подвиге отцов и дедов, о Победе», - заявил российский лидер.

Путин выступил с еще одной речью о нацизме — на концерте-реквиеме в честь 80-летия освобождения Ленинграда.

«Агрессия, с которой столкнулась сегодня Россия, говорит о том, что нацизм в 1945 году был повержен, но не изжит», — заявил он в ходе своего выступления.



Лукашенко в свою очередь предупредил о новой опасности с Запада, который «точит мечи» у границ Беларуси и России.

«Нет в мире примера, сравнимого с подвигом ленинградцев во время войны. Преодолев голод, холод, жажду, пережив бесконечные смерти родных и близких, они сохранили в себе человечность», - сказал белорусский лидер.

Ранее Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

