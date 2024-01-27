Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах геноцида советского народа
Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александром Лукашенко прибыли на церемонию открытия Мемориала мирным жителям СССР — жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в Гатчинском районе Ленинградской области.
«Россия никогда не предаст память о подвиге отцов и дедов, о Победе», - заявил российский лидер.
Путин выступил с еще одной речью о нацизме — на концерте-реквиеме в честь 80-летия освобождения Ленинграда.
«Агрессия, с которой столкнулась сегодня Россия, говорит о том, что нацизм в 1945 году был повержен, но не изжит», — заявил он в ходе своего выступления.
Лукашенко в свою очередь предупредил о новой опасности с Запада, который «точит мечи» у границ Беларуси и России.
«Нет в мире примера, сравнимого с подвигом ленинградцев во время войны. Преодолев голод, холод, жажду, пережив бесконечные смерти родных и близких, они сохранили в себе человечность», - сказал белорусский лидер.
Ранее Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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