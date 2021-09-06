Россия потребовала освободить президента Гвинеи

В МИД России потребовали освободить президента Гвинеи Альфу Конде и обеспечить его неприкосновенность.

«В Москве выступают против любых попыток неконституционной смены власти. Требуем освобождения Конде, обеспечения его неприкосновенности. Считаем необходимым скорейшее возвращение ситуации в Гвинее в конституционное русло», - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади призвали все гвинейские политические силы воздержаться от действий, которые могут спровоцировать вспышки насилия, и стремиться к урегулированию ситуации в стране путем мирных переговоров.

По данным МИД РФ, в столице Гвинеи произошел вооруженный захват власти, президент страны арестован, при этом его местоположение неизвестно.

Военные мятежники в Гвинее объявили, что вводят на территории всей страны комендантский час, сообщило в понедельник агентство France Presse. Отмечается, что жители столицы Гвинеи города Конакри празднуют на улицах задержание президента.

