Россия потребовала освободить президента Гвинеи
В МИД России потребовали освободить президента Гвинеи Альфу Конде и обеспечить его неприкосновенность.
«В Москве выступают против любых попыток неконституционной смены власти. Требуем освобождения Конде, обеспечения его неприкосновенности. Считаем необходимым скорейшее возвращение ситуации в Гвинее в конституционное русло», - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
На Смоленской площади призвали все гвинейские политические силы воздержаться от действий, которые могут спровоцировать вспышки насилия, и стремиться к урегулированию ситуации в стране путем мирных переговоров.
По данным МИД РФ, в столице Гвинеи произошел вооруженный захват власти, президент страны арестован, при этом его местоположение неизвестно.
Военные мятежники в Гвинее объявили, что вводят на территории всей страны комендантский час, сообщило в понедельник агентство France Presse. Отмечается, что жители столицы Гвинеи города Конакри празднуют на улицах задержание президента.
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