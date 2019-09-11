Россия построит вертолетоносцы вопреки заявлениям Мантурова

Россия вернулась к идее пополнить военно-морской флот вертолетоносцами. В этот раз – собственного производства. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в кораблестроительной отрасли, два универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на заводе «Залив» в Крыму в мае 2020 года. Известно, что корабли смогут перевозить более десяти вертолетов, также их оснастят большой доковой камерой для десантных катеров. При этом в конце 2018 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что Россия окончательно отказалась от строительства собственных кораблей подобного класса, сделав выбор в пользу нового авианосца.

В свое время Россия заказала у Франции вертолетоносцы класса «Мистраль». Два корабля были практически построены, однако после присоединения Крыма к России Париж отказался передавать их заказчику. В результате контракт был сорван, Франция вернула России предоплату.

Капитан первого ранга, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков ранее заявлял в эфире НСН, что разработка и строительство отечественных вертолетоносцев – долгое и дорогостоящее предприятие.

«Чтобы построить свой вертолетоносец понадобится минимум 15 лет, потому что надо разработать проект, выделить на это ресурсы, начать производство корабля... А стоить один такой «Мистраль» будет, как пять кораблей «Буян» (малые ракетные корабли - прим.НСН), которые на 2600 км ракетами стреляют. Или, скажем, как три фрегата проекта 22350 (многоцелевой фрегат дальней морской зоны - прим.НСН)», - заявил он.

Военный эксперт отметил, что России следовало бы сконцентрироваться на постройке легких авианосцев и разработке самолетов с вертикальным взлетом и посадкой на базе ЯК-41.

Стоит отметить, что после срыва контракта на поставку «Мистралей» французские СМИ сообщали, что построенные для России корабли могут затопить. Экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов в эфире НСН назвал эту информацию «уткой».